В Екатеринбурге в подвале кафе на Уралмаше произошел пожар

16:41 | 3.05.2019

Фото: mos.ru

В Екатеринбурге подвальном помещении кафе на улице Кузнецова произошел пожар, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.



Отмечается, что пламя охватило площадь 12 квадратных метров. Из-за пожара в помещении повредились строительные материалы. Чтобы справиться с пожаром МЧС задействовало 16 человек и три единицы техники.



Огонь был локализован в 05:44, в 07:24 пожарные завершили тушение, проливку и разбор сгоревших конструкций.



Причины пожара не уточняются.