Новости дня
14:25 | 3.05.2019
Фото: «Камышлов Инфо»
Скончался руководитель ОМВД города Камышлова Сергей Черевко
Печальное известие о смерти руководителя ОМВД Камышлова подтвердил начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.
«К большому сожалению, это правда. Скоропостижно ушёл из жизни замечательный человек, опытный офицер и руководитель. ЧП произошло сегодня около двух часов ночи, по месту жительства Сергея Павловича. На место происшествия из Екатеринбурга с целью установления более подробных и точных обстоятельств случившегося направлены представители руководства главного управления. По указанию врио начальника главка генерала Кривегина семье скончавшегося офицера будет оказана необходимая помощь в организации похорон, которые состоятся 5 мая на городском кладбище Камышлова. В последний путь Сергея Павловича проводят со всеми воинскими почестями и с троекратным залпом в воздух из табельного оружия, после церемонии отпевания и траурного митинга. Руководство, личный состав и ветераны ГУ МВД по Свердловской области выражают искренние соболезнования родным и близким Сергея Павловича в связи с его скоропостижным уходом из жизни», – сказал Валерий Горелых.
Подполковник Сергей Павлович Черевко проходил службу в системе МВД с июня 1989 года. Начинал свою карьеру простым милиционером патрульно-постовой службы Камышловского ОВД. Затем трудился в уголовном розыске, в подразделении по борьбе с организованной преступностью, руководил отделением по работе с личным составом, в мае 2017 года был назначен начальником отдела «Камышловский». За большой вклад в поддержании правопорядка и безопасности награждён рядом государственных и ведомственных наград.
В настоящее время временно исполняющим обязанности начальника ОВД Камышлова, в соответствии с приказом врио начальника ГУ МВД по Свердловской области генерала Кривегина, назначен заместитель Сергея Черевко майор полиции Алексей Кириллов.
© «Вечерние Ведомости»
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