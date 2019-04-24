Из-за пожара на Санаторной в Екатеринбурге эвакуировали 10 человек

13:10 | 3.05.2019

Фото: tv29.ru

Ночью 3 мая из-за пожара в жилом доме на улице Санаторной эвакуировали 10 человек, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.



Чтобы потушить возгорание в восьмиэтажном здании, МЧС задействовало 10 человек личного состава и три единицы техники.



Добавим, площадь пожара составила 10 квадратных метров. На борьбу с огнём, проливку и разбор сгоревших конструкций пожарные потратили три часа.