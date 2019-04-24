В Екатеринбурге на Уралмаше эвакуировали жилой дом

12:59 | 3.05.2019

Фото: oblgazeta.ru

На Уралмаше эвакуировали жилой дом по адресу Машиностроителей, 61 из-за сообщения о минировании.



По словам очевидцев, эвакуация произошла около 11 часов. К дому подъехали пожарные и попросили жильцов выйти на улицу, взяв документы. Из дома вышли около 20 человек вместе с детьми и домашними животными.



Добавим, оцепление было снято в 12:37. После проверки здания сотрудники МЧС и МВД разрешили жильцам вернуться в квартиры.