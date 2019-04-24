Новости дня
11:49 | 3.05.2019
Фото: сайт ФК «Урал»
ФК «Урал» начал продажу дополнительных билетов на матч со «Спартаком»
«Уважаемые болельщики! В связи с большим спросом на билеты на матч "Урал" — "Спартак" сообщаем, что футбольным клубом "Урал" принято решение об открытии дополнительного сектора — В-402. Эти места находятся на сборно-разборной трибуне "В" и предполагают отличный панорамный обзор, как футбольного поля, так и окрестностей стадиона. Стоимость билетов на этот сектор — 400 рублей. При наличии спроса, позже будет открыт и сектор В-403», — говорится в сообщении на сайте клуба.
Купить билет на матч.
Стоит отметить, что на эту игру уже реализовано около 25 тысяч билетов.
Напомним, что матч 27-го тура РПЛ «Урал» — «Спартак» пройдет 4 мая на «Екатеринбург Арене». Начало встречи в 16:00 (время местное).
Кстати, болельщиков ждет фестиваль шашлыков и множество других развлечений до и во время матча.
© «Вечерние Ведомости»
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