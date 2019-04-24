В Екатеринбургском забеге «Майская гроза» приняли участие более 2500 человек

11:37 | 3.05.2019

Фото: ea-m.org

В забеге «Майская гроза», который состоялся вчера, 2 мая, в Екатеринбурге приняли участие более 2500 человек, об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.



На легкоатлетический забег вышли спортсмены из разных городов России и Свердловской области. В центре города состоялись три забега: на дистанции 3 км и 10 км, а также забег для детей - юные спортсмены пробежали 500 метров. Все финишеры получили фирменные медали, на которых могли сделать гравировку со временем, за которое пробежали дистанцию.



После финиша на площади 1905 года состоялась церемония награждения, а также выступление творческих коллективов.



Добавим, что также в городе 2 мая состоялись велогонка и эстафета «Весна победы».

