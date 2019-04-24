На трассе Екатеринбург-Реж-Алапаевск сгорел автомобиль

10:06 | 3.05.2019

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

На автотрассе Екатеринбург-Реж-Алапаевск вечером 2 мая сгорел автомобиль Citroen, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.



О пожаре в МЧС сообщили в 22:42. Прибывшие к месту возгорания пожарные потушили автомобиль в течение двух минут. В тушении было задействовано четыре человека личного состава и одна единица техники.



Причины пожара не уточняются.