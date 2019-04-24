В посёлке под Екатеринбургом местные жители нашли мину

21:32 | 2.05.2019

Фото: E1.RU

Сегодня, 2 мая, под Екатеринбургом в посёлке Быковский местные жители нашли мину. На место прибыли сотрудники полиции и специалисты по взрывным устройствам из Росгвардии.



После проверки и всех необходимых действий удалось установить, что мина учебная, и никакой угрозы она не представляет, сообщает руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



В настоящее время боеприпас находится в безопасном месте, куда его отвезли для утилизации. Сотрудники полиции выясняют, как мина могла оказаться в посёлке.