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21:32 | 2.05.2019
Фото: E1.RU
В посёлке под Екатеринбургом местные жители нашли мину
После проверки и всех необходимых действий удалось установить, что мина учебная, и никакой угрозы она не представляет, сообщает руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
В настоящее время боеприпас находится в безопасном месте, куда его отвезли для утилизации. Сотрудники полиции выясняют, как мина могла оказаться в посёлке.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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