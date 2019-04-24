Бросила бутылкой и орала матом: в Екатеринбурге произошёл насыщенный конфликт между кондукторами

20:38 | 2.05.2019

Фото: «Инцидент Екатеринбург»

Сегодня днём в Екатеринбурге произошёл громкий конфликт между кондукторами разных автобусов. Один автобус №19 обогнал на своём пути другой, из-за чего женщины, находившиеся внутри, начали ссориться.



Как сообщают очевидцы, кондукторши настолько разозлились друг на друга, что уже вовсе переставали следить за своей речью, оскорбляли противника и использовали нецензурную лексику в его адрес.



Также очевидец отметил, что одна женщина кинула в другую бутылку из-под алкогольного напитка, который якобы распивала на работе. До драки не дошло, и кондукторши, прокричавшись, вернулись на свои места.