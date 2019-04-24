В Екатеринбурге в ночь на 1 мая у жителей Широкой Речки «украли» мост

Даже такой неказистый деревянный мост вполне устраивал жителей. Вот он был…

…а вот его уже нет.

Самое интересное, что деревянная конструкция была нанесена на карты как мост.

В ночь с 30 апреля на 1 мая в Екатеринбурге бесследно исчез деревянный мост через речку Патрушиху, соединявший два микрорайона города – Широкую Речку и Академический. Об этом со слов жителей Широкой Речки сообщает портал E1.RU. По словам жителей, от деревянного моста, дающего возможность пешком дойти до ближайшего гипермаркета, автобусной остановки, а детям до школы, не осталось ни единой доски.«Без экскаватора и других инструментов его не разобрать. Был сколочен крепко. Там высокие откосы и довольно глубоко, течение быстрое. Ночью всё и вывезли. Нас лишили доступа к «Ленте», а также к остановке маршрутов № 014 и 016», — сетуют местные жители.Как рассказали жители микрорайона изданию E1.RU, до их района ходит гораздо меньше общественного транспорта, чем до Академического, поэтому многие жители Широкой Речки, у которых нет собственных автомобилей, доезжали на автобусе до Академического, а оттуда, через мост, шли домой. Кроме того, жители Широкой Речки ходят за продуктами в гипермаркет «Лента», которая стоит как раз на противоположном берегу Патрушихи, а дети, по этому мосту, ходили в школу.«Дорогу, которая должна соединить Широкую Речку с Академическим, обещают каждый год. И так уже все ждём пятый год. И неизвестно, когда это будет. Дома строят. Обещания не выполняют. И всем начальникам наплевать. Как говорится, всё для людей. Сегодня кое-кто перебирался по досочке, где мелководье. Представляете, если ребёнок так пойдёт в школу. А здесь очень много первоклашек. На Широкой Речке одна небольшая школа, да и то под завязку. Поэтому все учатся в Академическом», — говорят жители.Снос моста, по мнению жителей Широкой Речки, вызван строительством ещё одного нового дома, сваи уже забили и огородили стройплощадку забором, и хотя мост можно было перенести в другое место – его снесли.«Мост можно было перенести в другое место, где стройки нет, а его вообще убрали. Ведь по проекту у них моста нет. Люди по нему почти пять лет могли нормально ходить. А теперь что, вплавь?», — возмущаются жители Широкой Речки.