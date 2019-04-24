В Екатеринбурге мусоровоз на полной скорости влетел в легковушку

Сегодня, 2 мая, в Екатеринбурге на ЕКАД недалеко от пересечения с дублером Сибирского тракта произошла страшная авария с участием мусоровоза и Renault Logan. Большегруз на полной скорости влетел в легковушку.После столкновения мусоровоз съехал с дороги в кювет. Renault осталось на трассе - от сильного удара пострадали водитель и пассажир. В результате аварии у легковушки пришлось срезать крышу.В настоящее время сотрудниками ГИБДД проводятся все необходимые процессуальные действия, по результатам которых будут понятны все причины ДТП. О состоянии пострадавших не сообщается.