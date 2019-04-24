«Мы не коровы, хватит нас доить»: жителя Екатеринбурга задержали во время первомайской демонстрации

Прошедшая в Екатеринбурге первомайская демонстрация не обошлась без эксцессов. Пришедший на демонстрацию, и пожелавший высказать своё мнение о правах трудящихся житель города Юлиан Титов, был задержан нарядом полиции.Причиной задержания стал плакат, который Юлиан принёс с собой. Ничего «сверхъестественного» на плакате написано или изображено не было, но, тем не менее, его задержали и составили протокол.«Сегодня меня по беспределу задержали на демонстрации 1 Мая на площади 1905 года. Задержали за безобидный плакат. Провел в автобусе два часа. Составлены протоколы. Плакат изъяли и опечатали. Дело будет передано в суд. Грозит штраф десять тысяч рублей», - написал на своей странице в Facebook Юлиан Титов, и опубликовал фотографии плаката с коровкой. В беседе с журналистом издания TochkaNews он добавил: «Я вышел за достойную жизнь в России. В защиту прав трудящихся».У полицейских Екатеринбурга иное мнение по этому поводу.«Мужчину задержали за нарушение действующего законодательства. В отношении гражданина составили административный протокол по статье 20.2 части 5 КоАП РФ. Гражданина задержали и допросили на месте», - прокомментировали инцидент нашим коллегам из «Комсомольской правды» в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.Часть 5 статьи 20.2. КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) гласит: «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».Что именно нарушил Юлиан, сотрудники полиции не уточняют, так называемый «порядок проведения демонстрации» состоит из нескольких пунктов, какой из них нарушил задержанный, не понятно.Ниже мы приводим текст статьи 6, Федерального закона от 19.06.2004 N 54-ФЗ, в редакции от 11.10.2018 года, «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», регламентирующую права и обязанности участников публичных мероприятий, к коим, безусловно, относится и первомайская демонстрация.1. Участниками публичного мероприятия признаются граждане, члены политических партий, члены и участники других общественных объединений и религиозных объединений, добровольно участвующие в нем.2. Участники публичного мероприятия имеют право:1) участвовать в обсуждении и принятии решений, иных коллективных действиях в соответствии с целями публичного мероприятия;2) использовать при проведении публичного мероприятия различную символику и иные средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения, а также средства агитации, не запрещенные законодательством Российской Федерации;3) принимать и направлять резолюции, требования и другие обращения граждан в органы государственной власти и органы местного самоуправления, общественные и религиозные объединения, международные и иные органы и организации.3. Во время проведения публичного мероприятия его участники обязаны:1) выполнять все законные требования организатора публичного мероприятия, уполномоченных им лиц, уполномоченного представителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления и сотрудников органов внутренних дел (военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации);2) соблюдать общественный порядок и регламент проведения публичного мероприятия;3) соблюдать требования по обеспечению транспортной безопасности и безопасности дорожного движения, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, если публичное мероприятие проводится с использованием транспортных средств.4. Участники публичных мероприятий не вправе:1) скрывать свое лицо, в том числе использовать маски, средства маскировки, иные предметы, специально предназначенные для затруднения установления личности;2) иметь при себе оружие, боеприпасы, колющие или режущие предметы, другие предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия, взрывные устройства, взрывчатые, ядовитые, отравляющие, едко пахнущие, легковоспламеняющиеся вещества, огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия (за исключением спичек и карманных зажигалок), предметы (химические материалы), которые могут быть использованы для изготовления пиротехнических изделий или дымов, горючие материалы и вещества, иные вещества, предметы, изделия, в том числе самодельного изготовления, использование которых может привести к задымлению, воспламенению, иметь при себе и (или) распивать алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе;3) находиться в месте проведения публичного мероприятия в состоянии опьянения.5. Основанием для деятельности журналиста на публичном мероприятии является редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность и полномочия журналиста. Журналист, присутствующий на публичном мероприятии, должен иметь ясно видимый отличительный знак представителя средства массовой информации.Судя по всему, если только мужчина не был пьян, не нарушал общественный порядок, не создавал помех транспортной безопасности и дорожному движению, не надевал масок и не имел при себе предметов перечисленных в подпункте 2, пункта 4, он использовал при проведении публичного мероприятия средства агитации, запрещенные законодательством Российской Федерации.Проще говоря, корова и надпись на плакате, кому-то «пришлась не по душе», кроме того, они не были согласованы в числе надписей и изображений на транспарантах и плакатах, которые, по мнению организаторов, можно использовать на первомайской демонстрации, а потому полиция считает, что мужчина нарушил закон.