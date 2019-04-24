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14:09 | 2.05.2019

Фото: ГИБДД

В майские праздники сотрудники ГИБДД по Свердловской области будут работать в усиленном режиме

В праздничные дни сотрудники ГИБДД будут ежедневно проводить массовые проверки транспорта. Усиленный контроль на дорогах пройдёт во всех городах Свердловской области.

В майские праздники фиксируется большое количество ДТП, поэтому проверки транспорта необходимы для выявления нетрезвых водителей и водителей, лишённых прав. Также в ходе рейдов будут выявлять такие нарушения как тонировка и нечитаемые государственные регистрационные знаки. Кроме того, автоинспекторы проверят соблюдение правил перевозки детей-пассажиров.

Напомним, сегодня ночью из-за нарушения правил дорожного движения произошло ДТП, в результате которого мотоциклист впал в кому.

© «Вечерние Ведомости»

 


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