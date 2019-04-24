Новости дня
09:30 | 2.05.2019
Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»
В Екатеринбурге болельщики «Автомобилиста» сегодня вновь раскрасят лёд КРК «Уралец»
Все необходимые материалы для творчества - кисточки, краски и прочее - предоставит клуб. Три лучших рисунка станут эскизами для фирменных футболок «Автомобилиста».
Принять участие в мероприятии можно с 12:00 до 15:00. Вход свободных.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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