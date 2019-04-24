В Екатеринбурге болельщики «Автомобилиста» сегодня вновь раскрасят лёд КРК «Уралец»

Сегодня, 2 мая, в Екатеринбурге в рамках прощания с сезоном 2018/2019 болельщики хоккейного клуба «Автомобилист» раскрасят своими рисунками лёд культурно-развлекательного комплекса «Уралец».Все необходимые материалы для творчества - кисточки, краски и прочее - предоставит клуб. Три лучших рисунка станут эскизами для фирменных футболок «Автомобилиста».Принять участие в мероприятии можно с 12:00 до 15:00. Вход свободных.