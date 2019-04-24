Может находиться в Свердловской области: в Нижневартовском районе пропала женщина с отставанием в развитии

08:40 | 2.05.2019

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Нижневартовском районе в посёлке Излучинск пропала Косолапова Виолетта Владимировна. Женщина нуждается в медицинской помощи в связи с отставанием в развитии. Может находиться в Свердловской области.



Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, глаза серые, волосы каштановые до плеч. На момент исчезновения была одета в чёрную куртку с капюшоном, чёрные брюки, чёрные ботинки на шнуровке и серую шапку со стразами.



Особые приметы: прыгающая походка, при разговоре улыбается (деформация челюсти).



Если вам известна информация о возможном местонахождении Косолаповой Виолетты Владимировны - сообщите об этом инфоргу поиска - Наталья, +7 922 793 1023.