И вновь на выход: в Екатеринбурге ночью эвакуировали «Гринвич»

Сегодня ночью в Екатеринбурге из торгово-развлекательного центра «Гринвич» эвакуировали всех посетителей. На месте работали сотрудники МЧС и полиции, прибыли к «Гринвичу» и автомобили реанимации.В торговом центре внезапно включилось оповещение о задымлении с просьбой покинуть здание. Что именно произошло, и из-за чего эвакуировали людей - пока что не сообщается.Напомним, последний раз «Гринвич» эвакуировали 13 апреля. В тот же день под удар попали и нескольких других торговых центров: «Мегаполис», «Омега», «Радуга Парк», «Карнавал», «Белка», «Глобус» и другие. Также сотрудников выводили из Шарташского и Верх-Исетского рынков.