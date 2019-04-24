В Екатеринбурге прошел первый этап Кубка России по пейнтболу

16:29 | 1.05.2019

Фото: gts.tv

В уральской столице провели первый этап Кубка России по спортивному пейнтболу.



На соревнованиях выступили две команды гайских спортсменов. Младшая команда заняла первое место в дивизионе 4. Старшая команда заняла в дивизионе 3 второе место, проиграв спортсменам из Челябинска. В состав команды вошли представители Гайского ГОКа Антон Лыско (управление), Максим Лыско (ШСУ), Владимир Коршунов (управление), Илья Стамиков (ПР), Виталий Спирин (ПР), Александр Маршинский (ШСУ).



Добавим, что следующий этап кубка пройдёт в июне 2019 года в Перми.