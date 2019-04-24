Екатеринбургский дизайнер написал логотип Зеленой рощи с помощью беговых треков

14:38 | 1.05.2019

Фото: страница Ромы Дика в Facebook

Екатеринбургский дизайнер Рома Дик написал логотип Зеленой рощи, пробежав все буквы из которых состоит название парка.



Как рассказал дизайнер на своей страничке в соцсети, ему стало скучно бегать по привычным маршрутам. Поэтому он решил бегать по особым - в форме букв. Из получившихся беговых треков дизайнер составил фразу «Зеленая роща». По мнению Ромы Дика, деревья в парке вырубать нельзя.



Напомним, проект благоустройства парка, который предоставила компания «АрХиТек», предусматривает вырубку 230 деревьев, что не устраивает многих горожан.