В пятницу в Екатеринбурге пройдёт репетиция парада военной техники

13:31 | 1.05.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В Екатеринбурге в пятницу, 3 мая, пройдёт очередная репетиция с участием военной техники в рамках подготовки к параду Победы, об этом сообщают в пресс-службе городской администрации.



По словам организаторов, 9 мая по площади 1905 пройдут 2129 человек в пешем строю, а также механизированная колонна из 91 единицы военной техники. Отмечается, что все бронемашины для сохранности дорог будут одеты в прорезиненные «башмаки».



Также в администрации напомнили, что генеральная репетиция парада победы пройдёт в центре города 7 мая. Из-за репетиций с использованием военной техники в городе перекроют проспект Ленина (от Карла Либкнехта до Репина), улицу Репина (от Ленина до Малышева), улицу 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина) и улицу Бориса Ельцина (от 8 марта до Челюскинцев). Ограничения будут действовать 20:00 3 мая до 04:00 4 мая и с 20:00 7 мая до 04:00 8 мая.

