Новости дня
12:54 | 1.05.2019
Фото: скрин видео Е1
В Екатеринбурге на парковке у вокзала 19-летний водитель сбил пенсионерку
Водитель на SKODA Octavia не заметил пенсионерку, которая остановилась сзади машины, чтобы сделать звонок. Он тронулся задним ходом, после чего сбил женщину. Затем водитель остановился и попытался сдать назад ещё раз. После того как машина отъехала, женщина сумела подняться, однако после инцидента ей потребовалась медицинская помощь. Врачи обнаружили у пострадавшей ушиб грудной клетки.
Видео E1.RU
Как отметили в ГИБДД, сейчас по факту случившегося возбуждено дело об административном правонарушении и назначено проведение расследования.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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