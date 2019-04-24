В преддверии майских праздников в ЦВО состоялось более 250 антитеррористических учений

12:39 | 1.05.2019

Фото: sputnik.ru

В Центральном военном округе в канун майских праздников военнослужащие провели более 250 тренировок по антитеррору, об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.



Учебные мероприятия проходили в военных городках Сибири, Урала и Поволжья. В ходе учений военнослужащие подтверждали способность обеспечить охрану и правопорядок на военных объектах, а также улучшили навыки использования штатного оружия и специальных средств.



Военнослужащие отрабатывали комплекс мер по противодействию вооруженным террористическим группам, условно проникшим в объекты военных городков. Учения включали в себя отработку блокировки путей отступления, оказания первичной медицинской помощи и эвакуации военнослужащих с использованием дымовых гранат. Чтобы обстановка была более реалистичной, во время тренировок применялись средства имитации и холостые патроны.



Особо отметим, что в в учениях приняли участие более 3 тысяч военнослужащих, также было задействовано более 500 единиц вооружения и военной техники.