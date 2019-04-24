Директор Шарташского лесопарка в Екатеринбурге просит депутатов почистить соседний поселок

12:15 | 1.05.2019

Фото: Facebook Артура Зиганшина

Директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин попросил депутатов почистить поселок Изоплит, граничащий с Шарташом.



В своем обращении к депутатам он рассказал о том, что жители посёлка жалуются на большие лужи, бараки с наркоманами и алкоголиками и отходы от машин. Как утверждает Зиганшин, администрация Кировского района отказывается решать проблемы жителей Изоплита, поэтому он решил взять ситуацию под свой контроль.



Следует отметить, вчера, 30 апреля, Зигашин встретился с жителями поселка и обсудил планы развития Шарташского лесопарка.