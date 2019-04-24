В Екатеринбурге откроется центр подготовки волонтеров

22:13 | 30.04.2019

Фото: gau.mmcpenza.ru

В столице Урала откроют центр подготовки волонтеров к международным событиям, об этом сообщили в правительстве Свердловской области.

Проект по созданию специализированного центра будут реализовывать за счет средств президентских грантов.



Отмечается, что соглашение о реализации проекта подписано руководителем волонтерского центра УрФУ «Волонтеры Урала» Антоном Беловым и Ассоциацией волонтеров Южного Урала.



Как отметил Белов, волонтеры будут проходить специальную подготовку и обучение, также им будет предоставлена возможность поработать на 100 мероприятиях различного уровня. От волонтеров требуется владение языками, знание делового этикета и культуры разных стран мира.



Следует добавить, что лучшие их волонтеров смогут поучаствовать в организации международных саммитов ШОС и БРИКС, которые пройдут в 2020 году в Челябинске.