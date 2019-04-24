В Екатеринбурге приехавшие по вызову медики отравились газом

20:20 | 30.04.2019

Фото: Е1

Во время вызова в дом, где произошла утечка газа, отравились медики скорой. Как рассказали в АО «Екатеринбурггаз», это произошло из-за разгерметизации дымохода. Угарный газ стал поступать в помещение вследствие возникновения обратной тяги в котле.



Отмечается, что инцидент произошел в коттедже на Радужной, рядом со Свердловской областной психиатрической больницей.



Пострадавшие, вызвавшие скорую, жаловались на тошноту, слабость и головные боли, троих пришлось госпитализировать. Через некоторое время после вызова похожее самочувствие было и у сотрудников скорой. Двоих медиков также госпитализировали.



Подачу газа в доме приостановили, сейчас собственникам коттеджа нужно вызвать экспертов, чтобы проверить дымоход и устранить неисправности.