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19:24 | 30.04.2019
Фото: news.rambler.ru
Активиста с Урала оштрафовали за неявку на митинг
Как рассказали в суде, пикет в защиту зеленой рощи должен был пройти 28 марта, уведомление о проведении митинга организатор направил в министерство общественной безопасности Свердловской области 22 марта. В день, когда должна была состояться акция, представитель МОБ и полиция в указанном месте организатора не обнаружили. Согласно статье 20.2.3 КоАП РФ, инициатор акции был обязан уведомить МОБ об отмене митинга не позже, чем за сутки. Добавим, что на суд уралец также не пришел.
Следует отметить, что такое решение, возможно, впервые принято судом в регионе или даже в России.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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