Активиста с Урала оштрафовали за неявку на митинг

19:24 | 30.04.2019

Фото: news.rambler.ru

В Екатеринбурге на 5 тысяч рублей оштрафовали активиста за неявку на пикет им же организованный, соответствующее решение вынес суд Железнодорожного района города Екатеринбурга.



Как рассказали в суде, пикет в защиту зеленой рощи должен был пройти 28 марта, уведомление о проведении митинга организатор направил в министерство общественной безопасности Свердловской области 22 марта. В день, когда должна была состояться акция, представитель МОБ и полиция в указанном месте организатора не обнаружили. Согласно статье 20.2.3 КоАП РФ, инициатор акции был обязан уведомить МОБ об отмене митинга не позже, чем за сутки. Добавим, что на суд уралец также не пришел.



Следует отметить, что такое решение, возможно, впервые принято судом в регионе или даже в России.

