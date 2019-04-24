В Березовском на скамье подсудимых оказался бывший инспектор ГИБДД, обвиняемый в получении взятки и служебном подлоге

19:17 | 30.04.2019

В Березовский городской суд поступило уголовное дело в отношении бывшего инспектора городской ГИБДД Лошакова А.А. Старший лейтенант обвиняется сразу по нескольким статьям УК РФ. Ему вменяется получение взятки (ч.3 ст. 290 УК РФ), три эпизода служебного подлога (ч.2 ст. 292 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ). Экс-полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.



Инспектор ГИБДД был задержан в июне 2018 года. После возбуждения уголовного дела он был уволен из органов МВД.



Выйти на «оборотня в погонах» следователям помогли оперативники Управления собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области, в чьей разработке был инспектор. Они выявили факты инсценировки аварий – фиктивных ДТП, оформлял которые как раз подозреваемый. Кроме этого, сотрудники прокуратуры Березовского также проводили проверку деятельности городского отделения ГИБДД, добавив к выявленным фактам еще один противоправный эпизод.