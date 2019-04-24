Новости дня
18:58 | 30.04.2019
Фото: factroom.ru
Алюминиевый навес со снегом упал на прохожих в Екатеринбурге
Уточняется, что инцидент произошел сегодня днем на улице Академика Бардина. Одну из пострадавших врачи осмотрели и отпустили домой, второй женщине потребовалась госпитализация.
Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции №4, по факту произошедшего начата проверка.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
30.04.2019
22:13 | 30.04.2019
В Екатеринбурге откроется центр подготовки волонтеров
20:20 | 30.04.2019
В Екатеринбурге приехавшие по вызову медики отравились газом
19:24 | 30.04.2019
Активиста с Урала оштрафовали за неявку на митинг
19:21 | 30.04.2019
В Прикамье только 10% юридических лиц заключили договоры на вывоз мусора
19:17 | 30.04.2019
В Березовском на скамье подсудимых оказался бывший инспектор ГИБДД, обвиняемый в получении взятки и служебном подлоге
19:08 | 30.04.2019
С 1 мая в Перми изменятся маршруты движения электротранспорта
18:58 | 30.04.2019
Алюминиевый навес со снегом упал на прохожих в Екатеринбурге
18:55 | 30.04.2019
Объявлена программа клуба Дягилевского фестиваля-2019
18:33 | 30.04.2019
В Екатеринбурге выбрали лучшего школьного классного руководителя
18:27 | 30.04.2019
Суд вынес решение по уголовному делу в отношении депутата думы Режа
18:24 | 30.04.2019
«По вашей территории самое большое количество обращений». Шумков передал «синюю папку» главе Половинского района
17:56 | 30.04.2019
39-летний житель поселка Малышева обвиняется в убийстве женщины
17:41 | 30.04.2019
ОНФ в Свердловской области добился пересмотра размера ущерба от незаконной вырубки леса
17:27 | 30.04.2019
В Свердловской области клещи покусали более тысячи человек
17:18 | 30.04.2019
В Челябинске пройдёт международный турнир по смешанным единоборствам
17:17 | 30.04.2019
Челябинский педагогический вуз популярен у иностранцев
17:12 | 30.04.2019
На время репетиций Парада Победы 3, 5 и 7 мая будет перекрываться движение транспорта в центре Перми
17:05 | 30.04.2019
Губернатор поздравил прикамцев с Первомаем
17:00 | 30.04.2019
Сотрудники свердловского УФСБ «накрыли» подпольного оружейника
16:59 | 30.04.2019
С 1 мая в Перми будет закрыто движение по улице Василия Каменского
16:58 | 30.04.2019
В Зауралье перед судом предстанет телефонный мошенник, обокравший жителей 6 регионов России
16:52 | 30.04.2019
С 30 апреля жители дома по улице Революции, 3/1 в Перми могут заезжать в свои квартиры
16:46 | 30.04.2019
Бывшего председателя Свердловского облсуда наградили знаком Почетного гражданина области
16:25 | 30.04.2019
С 1 мая в Перми будут запущены измененные маршруты транспорта
16:08 | 30.04.2019
В Серове вынесли приговор сотрудникам «Уральской базы авиационной охраны лесов», обвиняемых в масштабной вырубке древесины
15:57 | 30.04.2019
Полиция Екатеринбурга готова к охране общественного порядка 1 мая
15:30 | 30.04.2019
Сотрудники ФСБ смогли пронести муляж бомбы в метро Екатеринбурга
14:57 | 30.04.2019
4 мая в Екатеринбурге ограничат движение по улице Московской
14:52 | 30.04.2019
Продолжается регистрация на открытый региональный кадровый конкурс «Молодежный резерв Прикамья»
14:29 | 30.04.2019
«Газпром» отключил котельную Курганской сельскохозакадемии за долги
14:27 | 30.04.2019
В выходные в Перми потеплеет