Алюминиевый навес со снегом упал на прохожих в Екатеринбурге

18:58 | 30.04.2019

Фото: factroom.ru

В уральской столице под тяжестью снега на прохожих обрушился алюминиевый навес. В результате пострадали две женщины, об этом сообщила руководитель пресс-группы городского УМВД Ирина Каргаполова.



Уточняется, что инцидент произошел сегодня днем на улице Академика Бардина. Одну из пострадавших врачи осмотрели и отпустили домой, второй женщине потребовалась госпитализация.



Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции №4, по факту произошедшего начата проверка.