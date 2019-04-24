В Екатеринбурге выбрали лучшего школьного классного руководителя

18:33 | 30.04.2019

Фото: Департамент образования Свердловской области

В столице Урала прошел IX конкурс «Самый классный классный», победителем которого стала преподаватель английского языка школы №157 Кировского района Елизавета Карсакова, об этом сообщает Департамент образования Свердловской области.



В конкурсе участвовали всего 30 учителей Екатеринбурга: 9 из них - учителя начальных классов, 7 учителей математики, 6 преподавателей русского языка и литературы, 4 учителя английского языка, 2 учителя истории и обществознания, 1 преподаватель по информатике и 1 учитель химии.



Педагогам предстояло пройти три этапа конкурса, а также заочный тур. В заочном туре члены жюри оценивали авторское эссе «Я – классный классный!», «Воспитательный проект», а также видеоролик «Из опыта классного руководителя». На следующем, очном этапе, конкурсанты стали участниками олимпиады «Классный руководитель в современной школе». Вторым туром очного этапа стал «Мастер-класс». После него в финал конкурса вышли 5 участников.



Последний этап проходил на площадке «Ельцин-центра», где ученики классных руководителей представляли презентации «Мой самый классный классный». Елизавета Карсакова набрала 264 балла.



Отметим, конкурс «Самый классный классный» проводится в уральской столице один раз в два года. Он направлен на формирование позитивного общественного мнения о роли классных руководителей, а также представление лучших образцов педагогической деятельности.