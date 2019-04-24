Фильм екатеринбургского режиссера попал на «Кинотавр»

21:57 | 29.04.2019

Фото: kinopoisk.ru

Короткометражный фильм "Интервью" Ивана Сосина, режиссера из Екатеринбурга, попал в программу фестиваля «Кинотавр».



Как рассказал Иван Сосин на своей страничке в соцсети, его киноленту включили в шорт-лист фестиваля, её представят в номинации «Короткий метр».



Добавим, по сюжету кино, главный герой фильма, детский писатель, бросает свою семью. Спустя много лет его дочь находит его, и берет у него интервью, чтобы узнать об отце побольше. Главную роль в картине сыграл Алексей Серебряков.