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21:57 | 29.04.2019
Фото: kinopoisk.ru
Фильм екатеринбургского режиссера попал на «Кинотавр»
Как рассказал Иван Сосин на своей страничке в соцсети, его киноленту включили в шорт-лист фестиваля, её представят в номинации «Короткий метр».
Добавим, по сюжету кино, главный герой фильма, детский писатель, бросает свою семью. Спустя много лет его дочь находит его, и берет у него интервью, чтобы узнать об отце побольше. Главную роль в картине сыграл Алексей Серебряков.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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