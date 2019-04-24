На ремонт трёх объектов культурного наследия в Екатеринбурге выделят 19,9 миллиона

20:05 | 29.04.2019

Фото: tripadvisor.ru

В Екатеринбурге в 2019 году отремонтируют три объекта культурного наследия. На проведение работ планируется выделить 19,9 миллиона рублей, соответствующие документы опубликовали на сайте госзакупок.



Ремонт будет проводиться в «Доме мещанки А.С. Калашниковой» по адресу ул. 8 Марта, 34, в молодости там работал Леонид Брежнев. В здании укрепят чердачное перекрытие и обработают деревянные конструкции крыши огнезащитным составом. Также ремонтировать будут здание расположенное по адресу ул. Культуры, 3 / ул. Красных партизан, 9, литер А2, известное как «Фабрика-кухня УЗТМ». Там отремонтируют системы отопления, вентиляции, водоснабжения и канализацию. Помимо этого ремонт проведут в ДК ВИЗа на пл. Субботников, 1. В здании реконструируют системы вентиляции и кондиционирования.



Подрядчика будут определять 24 мая.