В Екатеринбурге посвященные Дню танцев мероприятия отменяют из-за непогоды

19:07 | 29.04.2019

Фото: ugra-news.ru

В столице Урала из-за снега отменяют посвященные Дню танцев мероприятия на открытых площадках, об этом сообщают организаторы.



Так, отменилось представление возле терки, также отменят танцевальное представление в историческом сквере (оно должно было начаться в 19:00). Помимо этого отменят танцы у памятника Татищеву и де Геннину у фонтана «Каменный цветок».



В остальном программа Дня танцев остается без изменений. Выступления артистов проходят в коворкинге «Комбинат» на 8 Марта, 32А, в отделении Сбербанка на Малышева, 31В, в библиотеке Белинского, на железнодорожном вокзале, в ТЦ «Сила воли», а также Музее истории Екатеринбурга.