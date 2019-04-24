Дом Севастьянова в Екатеринбурге будет отреставрирован до конца мая

18:43 | 29.04.2019

Фото: votpusk.ru

К концу мая 2019 года в столице Урала отреставрируют дом купца Севастьянова. Ремонтом занимается компания «Атомстройкомплекс».



В рамках плановых ремонтных работ архитектурного памятника специалисты укрепят кирпичную кладку, зачистят трещины, восстановят штукатурку. Как отмечают в пресс-службе «Атомстройкомплекса», реставрация уже началась. Работа ведется под строгим техническим надзором, в соответствии с технологическими стандартами и проектной документацией.



Напомним, в последний раз «Атомстройкомплекс» ремонтировал дом Севастьянова в 2009 году для подготовки здания к саммитам ШОС и БРИК.