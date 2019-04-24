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17:59 | 29.04.2019

Суд отложил процесс по делу свердловского застройщика из-за больничного

Свердловский областной суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы на приговор бизнесмену-застройщику Александру Фрибусу. Как рассказали корреспонденту veved.ru в пресс-службе Свердловского облсуда, заседание, которое должно было состояться сегодня, 29 апреля, отложили до 14 мая в связи с состоянием здоровья обвиняемого. По данным издания, Александр Фрибус травмировал ногу.

Напомним, что 18 декабря 2018 года Первоуральский городской суд признал Фрибуса виновным по п. «б», ч. 2, ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба в особо крупном размере путем обмана или злоупотребления доверием»). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно.

Следствие установило, что с июня 2015 года по июнь 2017 года директор «БЗСКСтройИнвест» «причинил имущественный ущерб дольщикам и организациям». Компания строила жилой комплекс «Оптимист» в Первоуральске. Договор долевого участия заключили 100 человек. По данным следователей, Фрибус дал устное указание бухгалтеру «БЗСКСтройИнвест» перевести средства дольщиков (более 77,7 млн руб.) с расчетных счетов компании-застройщика организациям и индивидуальным предпринимателям, не имеющим отношения к строительству ЖК «Оптимист».

Кроме этого, Александр Фрибус рискует стать банкротом. Компания «Атомстройкомплекс-промышленность» (соучредителем выступает девелопер Валерий Ананьев) обратилась с заявлением в Арбитражный суд Свердловской области о признании Фрибуса банкротом. Согласно картотеке дел, сумма исковых требований составляет баснословную сумму – более 603 миллионов рублей. Рассмотрение обоснованности заявления назначено на 11 июня.

© «Вечерние Ведомости»

 


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