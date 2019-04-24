Суд отложил процесс по делу свердловского застройщика из-за больничного

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Напомним, что 18 декабря 2018 года Первоуральский городской суд признал Фрибуса виновным по п. «б», ч. 2, ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба в особо крупном размере путем обмана или злоупотребления доверием»). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно.
Следствие установило, что с июня 2015 года по июнь 2017 года директор «БЗСКСтройИнвест» «причинил имущественный ущерб дольщикам и организациям». Компания строила жилой комплекс «Оптимист» в Первоуральске. Договор долевого участия заключили 100 человек. По данным следователей, Фрибус дал устное указание бухгалтеру «БЗСКСтройИнвест» перевести средства дольщиков (более 77,7 млн руб.) с расчетных счетов компании-застройщика организациям и индивидуальным предпринимателям, не имеющим отношения к строительству ЖК «Оптимист».
Кроме этого, Александр Фрибус рискует стать банкротом. Компания «Атомстройкомплекс-промышленность» (соучредителем выступает девелопер Валерий Ананьев) обратилась с заявлением в Арбитражный суд Свердловской области о признании Фрибуса банкротом. Согласно картотеке дел, сумма исковых требований составляет баснословную сумму – более 603 миллионов рублей. Рассмотрение обоснованности заявления назначено на 11 июня.
© «Вечерние Ведомости»
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