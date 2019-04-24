Из центра Екатеринбурга вывезли киоск с шаурмой, который не могли победить полтора года

13:56 | 29.04.2019

В Екатеринбурге владелец киоска с шаурмой не стал дожидаться, пока его торговую точку демонтируют в принудительном порядке и сам решил вывезти его с территории сквера. Речь идет о павильоне около метро Динамо (Красный пер. 14а/), который ни прокуратура, ни мэрия не могли победить уже полтора года.



«У них вообще нет никаких документов. Тупо приехали, поставили свою будку на газон в сквере, подключились к электроэнергии и работают. В павильоне нет никакой информации, кто осуществляет предпринимательскую деятельность, вообще ничего!», – рассказывал ранее координатор федерального партийного проекта «Единой России» «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрий Чукреев.



Он написал обращение в прокуратуру, которая переслала обращение главе Екатеринбурга Александру Высокинскому. На место выезжали сотрудники комитета по товарному рынку, которые зафиксировали факт незаконно размещенного объекта, не внесенного в схему, утвержденную мэрией. Владельцу киоска было вынесено предписание о выносе объекта, которое он исполнил в добровольном порядке.



«Данный павильон уже однажды аналогично вывозили с территории, но через несколько часов он появлялся там снова. Надеюсь, в этот раз такой истории не повторится. В противном случае, придется обращаться уже в другие инстанции, и пусть они проверяют, кто киоск ставит, и кто этому потворствует. И пусть потом не обижаются», – говорит Дмитрий Чукреев.

