12:55 | 29.04.2019

фото: rostovgazeta.ru

В Екатеринбурге с 1 мая ограничат движение по улице Красных Командиров. Причина – ремонт теплотрассы.



Как сообщает пресс-служба городской администрации, в указанный период улица Красных Командиров будет закрываться для движения в три этапа:



с 1 мая по 21 июня - от дома № 72 по улице Красных Командиров до въезда на парковку в районе дома № 29;



с 25 мая по 10 августа - от въезда на парковку в районе дома № 29 до улицы Шефской;



с 12 июня по 10 августа - от улицы Шефской до дома № 76 по улице Красных Командиров.