Рано «переобулись»: в Свердловской области автомобиль вылетел на встречку и врезался в «Ладу»

Сегодня днём в Свердловской области на трассе Салда-Алапаевск ВАЗ-2109 вылетел на встречную полосу и протаранил автомобиль «Lada». «Девятка» была на летней резине.По предварительным данным, водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением, из-за чего и совершил наезд на встречку. В результате столкновения пассажирка этого автомобиля получила перелом левого предплечья. Её увезли в больницу.В Lada Granta на момент ДТП находились дети. После медицинского осмотра их отпустили - серьёзных повреждений нет. Водитель получил тупую травму живота, однако от госпитализации отказался.