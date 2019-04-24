Новости дня
00:45 | 29.04.2019
В Свердловской области Первомай ожидается малоснежным, но ветреным
29 апреля в Свердловской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой, местами до умеренного, снег. Днем снег и мокрый снег. Метели, на дорогах гололедица. Температура ночью - 5 °С …-10 °С, при прояснении до -15 °С. Днём +2 °С …-3 °С. Ветер северо-восточный, северный 5-10 м/сек, порывы до 16 м/сек.
30 апреля. Облачно с прояснениями, ночью местами, днем в большинстве районов небольшой снег и мокрый снег. На дорогах гололедица. Температура в ночные часы -6 °С … -11 °С, при прояснении до -16 °С. Днём +1 °С …+6 °С. Ветер северо-западный 5-10 м/сек.
1 мая в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие осадки, ночью снег, днем мокрый снег с дождем. Температура ночью -3 °С …-8 °С, при прояснении до -11 °С. Днём +6 °С …+11 °С. Ветер западный 6-11 м/сек, порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге 29 апреля будет облачно с прояснениями, ночью снег, слабая метель, днем небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ночью ожидается похолодание до -5 °С … -7 °С, днём 0 °С …+2 °С. Ветер северо-восточный, северный 5-10 м/сек, порывы до 14 м/сек.
30 апреля. Облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Температура ночью -6 °С …-8 °С, днём +4 °С …+6 °С. Ветер северо-западный 5-10 м/сек.
1 мая погода ожидается облачная с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью -3 °С …-5 °С, днём +6 °С …+8 °С. Ветер западный 6-11 м/сек, днем порывы до 14 м/сек, поэтому флаги и транспаранты придётся держать покрепче.
Прогноз погоды подготовлен ФГБУ «Уральское УГМС».
© «Вечерние Ведомости»
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