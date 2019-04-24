Четверых жителей Артёмовского задержали в Реже с наркотиками

15:33 | 28.04.2019

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Сегодня ранним утром в Реже экипаж ДПС, патрулирующий улицы города, остановил на улице Максима Горького автомобиль марки Дэу Нексия. В машине находились четверо молодых людей, поведение которых вызвало подозрения у сотрудников полиции. Пассажиры машины начали что-то доставать из карманов и прятать под сиденьями автомобиля.



После осмотра транспортного средства, сотрудники ДПС совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы обнаружили и изъяли 14 пакетиков с веществом, содержащим в своем составе наркотическое средство. Как позже объяснили задержанные, которые являются жителями города Артёмовского, наркотики они приобрели и хранили для личного употребления, без цели сбыта.



В настоящее время в отношении задержанных возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение или перевозка наркотических средств). В соответствии с санкциями данной статьи молодым людям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.