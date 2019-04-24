В Среднеуральске за наркотики задержали несовершеннолетнего

14:38 | 28.04.2019

Фото: bazinfo.ru

Сегодня в Среднеуральске полиция задержала несовершеннолетнего, у которого при личном досмотре обнаружили пакет с наркотиками. По словам подростка, запрещённое вещество он купил через Интернет.



Когда несовершеннолетний приехал к месту «закладки» и уже достал пакет с наркотиками - его задержали сотрудники полиции МО МВД России «Верхнепышминский».



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, в настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 228 УК РФ (Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).