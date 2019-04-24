Ушла и не вернулась: в Екатеринбурге разыскивают женщину

12:17 | 28.04.2019

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге уже две недели разыскивают 54-летнюю Поторчину Марину Николаевну. 12 апреля женщина ушла из дома и до сих пор не вернулась.



Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы средней длины русые с сединой, глаза голубые. Информация о том, во что была одета женщина в момент исчезновения, отсутствует.



Если вам известно примерное местонахождение Поторчиной Марины Николаевны - сообщите об этом по телелефону 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный), или инфоргу поиска: 8-952-131-36-33, Ирина.