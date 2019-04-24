Рядом был её парень: в Талице девушка упала с крыши заброшенного завода

12:06 | 28.04.2019

Фото: http://wikimapia.org

Вчера днём в Свердловской области в городе Талица 16-летняя девушка упала с крыши заброшенного завода. На месте происшествия находился её парень.



Девушка упала с высоты около 26 метров, после чего спасти её уже не удалось. Молодой человек сообщил полиции, что это был суицид, однако все детали происшествия сейчас устанавливаются. Также парень отметил, что девушка, будучи неместной, приехала к нему в гости из соседнего посёлка.



Точная причина смерти несовершеннолетней будет известна после судебно-медицинской экспертизы.