Сегодня в центре Екатеринбурге перекроют несколько улиц ради крестного хода

Сегодня днём в Екатеринбурге из-за пасхального крестного хода перекроют для автомобилей несколько центральных улиц. Всё движение восстановится ориентировочно в 17:00-17:30.Традиционная встре­ча Благодатного огня со Святой Земли состоится у Свято-Трои­цкого кафедрального собора Екатеринбурга в 15:50. Затем, в 16:00, начнётся общегородской праздничный крестный ход. Огонь в специальных фонарях пронесут по улицам Екатеринбурга от Свято-Троицкого собо­ра до Октябрьской площади.Движение перекроют на улицах, где состоится ход: Розы Люксембург, 57 — Куйбышева — 8 Марта — Бориса Ельцина.Фото: Е1.RU