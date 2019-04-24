Новости дня
11:19 | 28.04.2019
Фото: Екатеринбургская епархия
Сегодня в центре Екатеринбурге перекроют несколько улиц ради крестного хода
Традиционная встреча Благодатного огня со Святой Земли состоится у Свято-Троицкого кафедрального собора Екатеринбурга в 15:50. Затем, в 16:00, начнётся общегородской праздничный крестный ход. Огонь в специальных фонарях пронесут по улицам Екатеринбурга от Свято-Троицкого собора до Октябрьской площади.
Движение перекроют на улицах, где состоится ход: Розы Люксембург, 57 — Куйбышева — 8 Марта — Бориса Ельцина.
Фото: Е1.RU
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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