В Екатеринбурге нашли сбежавшего из дома мальчика

10:26 | 28.04.2019

Фото: УМВД Екатеринбурга

В Екатеринбурге сотрудники полиции смогли разыскать пропавшего неделю назад мальчика. Всё это время несовершеннолетний ночевал у своих знакомых. Мобильного телефона у него с собой не было.



20 апреля утром ребёнок ушёл из дома на учёбу, однако до школы так и не добрался. Позже стало известно, что он решил прогулять уроки и почувствовать самостоятельную жизнь. Полиция увидела пропавшего мальчика в одном из местных торговых центров.



Сейчас несовершеннолетний вернулся в семью. Сотрудники 15-го отдела полиции провели профилактическую беседу с ребёнком и его родителями. За время его исчезновения никаких противоправных действий как в отношении него, так и им самом совершено не было.

