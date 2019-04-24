Мыла окна и не удержалась: в Екатеринбурге женщина упала с седьмого этажа

09:58 | 28.04.2019

Фото: znak.com

Вчера днём в Екатеринбурге на Синих Камнях на улице Анны Бычковой женщина выпала из окна седьмого этажа. По словам очевидцев, она мыла окна и не удержалась.



В течение нескольких минут на место происшествия прибыли сотрудники полиции и карета «скорой помощи». Спасти женщину уже не удалось - врачи констатировали смерть. На вид погибшей около 40 лет. Одета она была в домашние вещи.



В Следственном комитете отметили, что признаков насильственной смерти нет. В настоящее время проводится доследственная проверка.