Храмы под защитой: Свердловские спасатели проверяют церкви в преддверии Пасхи

18:48 | 27.04.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге перед Пасхой сотрудники МЧС провели профилактические мероприятия в церквях, соборах и храмах. Всего в праздничной деятельности участвуют 267 религиозных учреждений.



Сотрудники МЧС провели инструктажи и объяснили церковнослужителям возможные причины возгораний. В ходе рейдов особое внимание уделялось путям эвакуации и проверки автоматических систем противопожарной защиты.



Такое пристальное внимание к безопасности обусловлено тем, что в религиозных учреждениях множество пожароопасных предметов - от ковров до деревянных отделок.



На период празднования Пасхи силы МЧС переведут в режим повышенной готовности - задействуют 332 единицы техники и 978 человек личного состава.