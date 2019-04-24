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15:56 | 27.04.2019

Такое уже бывало. Фото: 510mln.ru

Погода на Пасху преподнесёт сюрприз жителям Свердловской области

Как сообщает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, погода на Пасху и перед майскими праздниками преподнесёт сюрприз жителям Среднего Урала. Завтра на Свердловскую область придёт похолодание. Температура воздуха на большей части региона начнёт опускаться, по ночам ожидается совсем не весенний минус, который на севере региона в ночь на 30 апреля будет достигать 16 градусов ниже нуля.

Так, 28 апреля в Свердловской области будет облачно с осадками, местами очень сильными, в виде снега и мокрого снега, днем на крайнем юге с дождем. В отдельных районах будет происходить налипание мокрого снега на провода, гололед, на дорогах гололедица, ночью слабые метели. Местами установление временного снежного покрова. Температура воздуха ночью -2 °С …+3 °С, на крайнем севере до -6 °С. Днём +1 °С …+6 °С. Ветер восточный, северо-восточный, ночью на юге юго-западный 5-10 м/сек, порывы до 14 м/сек.

29 апреля. Облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, днем местами небольшой снег и мокрый снег. Метели, на дорогах гололедица. Температура ночью - 5 °С …-10 °С, при прояснении до -15 °С. Днём +2 °С …-3 °С. Ветер северо-восточный, северный 5-10 м/сек, порывы до 16 м/сек.

30 апреля. Облачно с прояснениями, ночью местами, днем в большинстве районов небольшой снег и мокрый снег. На дорогах гололедица. Температура в ночные часы -6 °С … -11 °С, при прояснении до -16 °С. Днём +1 °С …+6 °С. Ветер северо-западный 5-10 м/сек.

В Екатеринбурге 28 апреля ожидается облачная с осадками в виде снега и мокрого снега погода, днем – дождь. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью +1 °С …+3 °С. Днём +3 °С …+5 °С, к вечеру похолодание до -1 °С. Ветер ночью юго-западный, днем восточный, северо-восточный 5-10 м/сек, порывы до 13 м/сек.

29 апреля. Облачно с прояснениями, ночью снег, слабая метель, днем небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ночью ожидается похолодание до -5 °С … -7 °С, днём 0 °С …+2 °С. Ветер северо-восточный, северный 5-10 м/сек, порывы до 14 м/сек.

30 апреля. Облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Температура ночью -6 °С …-8 °С, днём +4 °С …+6 °С. Ветер северо-западный 5-10 м/сек.

Прогноз погоды подготовлен ФГБУ «Уральское УГМС».

© «Вечерние Ведомости»

 


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