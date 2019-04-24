Новости дня
15:56 | 27.04.2019
Такое уже бывало. Фото: 510mln.ru
Погода на Пасху преподнесёт сюрприз жителям Свердловской области
Так, 28 апреля в Свердловской области будет облачно с осадками, местами очень сильными, в виде снега и мокрого снега, днем на крайнем юге с дождем. В отдельных районах будет происходить налипание мокрого снега на провода, гололед, на дорогах гололедица, ночью слабые метели. Местами установление временного снежного покрова. Температура воздуха ночью -2 °С …+3 °С, на крайнем севере до -6 °С. Днём +1 °С …+6 °С. Ветер восточный, северо-восточный, ночью на юге юго-западный 5-10 м/сек, порывы до 14 м/сек.
29 апреля. Облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, днем местами небольшой снег и мокрый снег. Метели, на дорогах гололедица. Температура ночью - 5 °С …-10 °С, при прояснении до -15 °С. Днём +2 °С …-3 °С. Ветер северо-восточный, северный 5-10 м/сек, порывы до 16 м/сек.
30 апреля. Облачно с прояснениями, ночью местами, днем в большинстве районов небольшой снег и мокрый снег. На дорогах гололедица. Температура в ночные часы -6 °С … -11 °С, при прояснении до -16 °С. Днём +1 °С …+6 °С. Ветер северо-западный 5-10 м/сек.
В Екатеринбурге 28 апреля ожидается облачная с осадками в виде снега и мокрого снега погода, днем – дождь. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью +1 °С …+3 °С. Днём +3 °С …+5 °С, к вечеру похолодание до -1 °С. Ветер ночью юго-западный, днем восточный, северо-восточный 5-10 м/сек, порывы до 13 м/сек.
29 апреля. Облачно с прояснениями, ночью снег, слабая метель, днем небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ночью ожидается похолодание до -5 °С … -7 °С, днём 0 °С …+2 °С. Ветер северо-восточный, северный 5-10 м/сек, порывы до 14 м/сек.
30 апреля. Облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Температура ночью -6 °С …-8 °С, днём +4 °С …+6 °С. Ветер северо-западный 5-10 м/сек.
Прогноз погоды подготовлен ФГБУ «Уральское УГМС».
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
15:56 | 27.04.2019
Погода на Пасху преподнесёт сюрприз жителям Свердловской области
15:23 | 27.04.2019
Тело лежало в колодце: пропавшую мать четверых детей нашли мёртвой в Свердловской области
15:01 | 27.04.2019
В Сысерти в бесхозном строении сгорела элитная иномарка
13:29 | 27.04.2019
В Екатеринбурге в промзоне на улице Окружной произошёл пожар
10:49 | 27.04.2019
Ищут уже три месяца: в Свердловской области пропал мужчина
08:16 | 27.04.2019
Первая в году: в Екатеринбурге прошла репетиция парада Победы с участием военной техники
21:56 | 26.04.2019
В Екатеринбурге на 3 дня закроют движение по Халтурина
21:02 | 26.04.2019
На площади 1905 года в Екатеринбурге трамвай сбил женщину
20:40 | 26.04.2019
Трассу Екатеринбург-Тюмень расширят до четырёх полос к 2024 году
20:04 | 26.04.2019
В Екатеринбурге до 1 июня восстановят «образцовый газон» на Гоголя
19:11 | 26.04.2019
В Перми начинают работу летние маршруты автобусов
19:01 | 26.04.2019
На Пасху в Перми изменится работа общественного транспорта
18:41 | 26.04.2019
Пермяков приглашают на весенний «Котофест»
18:16 | 26.04.2019
В Свердловской области разыскивают дедушку, страдающего потерей памяти
18:12 | 26.04.2019
Потенциальный резидент ТОСЭР «Нытва» готов создать 30 новых рабочих мест
18:01 | 26.04.2019
На станции «Шарташ» в Екатеринбурге горел вагон
17:28 | 26.04.2019
Екатеринбурженка выиграла конкурс «Краса Росгвардии»
17:09 | 26.04.2019
Суд наказал жителя Кургана обязательными работами за инсценировку ДТП ради страховки
16:54 | 26.04.2019
Полиция Екатеринбурга разыскивает не вернувшегося из школы подростка
16:39 | 26.04.2019
В Екатеринбурге почтили память жертв Чернобыльской аварии
16:22 | 26.04.2019
Шумков дал напутствие главе Притобольного района на инаугурации: «Прошу вас запомнить слова «служить и защищать»
16:04 | 26.04.2019
В Индустриальном районе Перми состоится 60-я легкоатлетическая эстафета
15:42 | 26.04.2019
В Перми появится восемь новых светофорных объектов
15:24 | 26.04.2019
Пермские фонтаны готовятся к работе
14:55 | 26.04.2019
На Всемирные игры победителей в Верхнюю Пышму приехали более 100 детей
14:40 | 26.04.2019
Кыштымский завод проверили на качество менеджмента
14:35 | 26.04.2019
В понедельник перекроют дублер улицы Краснолесья
13:56 | 26.04.2019
В Серове предприниматель незаконно вырубил более 240 деревьев
13:26 | 26.04.2019
Маршрут автобуса № 60 продлят до улицы Пехотинцев