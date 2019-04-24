Уральского хоккеиста Максима Рассейкина вызвали в олимпийскую сборную России

14:12 | 27.04.2019

Фото: пресс-служба ХК «Авто»

Нападающий уральской хоккейной команды «Авто» Максим Рассейкин отправился в олимпийскую сборную России. Уже вчера команда провела товарищеский матч против Норвегии, обыграв соперников со счётом 7:1.



Максим Рассейкин начал спортивную карьеру в сезоне 2014/2015 в составе уральского «Авто», выступающего в Молодёжной хоккейной лиги. В сезоне 2015/2016 года спортсмен начал играть и за «Автомобилист» (Континентальная хоккейная лига).



Напомним, хоккеисты «Авто» стали серебряными призёрами Кубка Харламова. В седьмом матче финальной серии уральцы уступили ярославскому «Локо» со счётом 0:1.