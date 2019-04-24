В Екатеринбурге в промзоне на улице Окружной произошёл пожар

13:29 | 27.04.2019

Фото: скрин видео E1.RU

Накануне вечером в Екатеринбурге в промзоне на улице Окружной произошел пожар в одном из зданий арендованном компанией «Агроспецмонтаж», производящей поролоновую крошку. Об этом сообщает портал E1.RU.



Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую МЧС в 20:19. К месту возгорания выехали 4 единицы техники и 14 человек личного состава. Ликвидировать открытое горение пожарные смогли буквально за 20 минут, а вот проливка и разбор сгоревших конструкций продолжались до позднего вечера, и завершились в 22:00.





«На площади 20 квадратных метров горел мусор, в результате повреждена внутренняя отделка и кровля пристроя к складскому помещению, расположенному на территории промышленной базы», — прокомментировали происшествие в ГУ МЧС по Свердловской области.



Как рассказал изданию Е1.RU один из арендаторов промышленной площадки, в ангаре, где произошел пожар, находится фирма, занимающаяся дроблением отходов поролона. В дальнейшем поролоновая крошка продаётся производителям мягких игрушек.



В пожаре, к счастью, никто не пострадал.