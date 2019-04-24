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10:49 | 27.04.2019
Фото: поисковой отряд «Прорыв»
Ищут уже три месяца: в Свердловской области пропал мужчина
В сообщении указано, что пропавший нуждается в медицинской помощи. При обнаружении подходить к нему не рекомендуется.
Приметы: рост 150-160 см., телосложение худощавое, светлые волосы, карие глаза. Особые приметы: сутулится, волочит ноги, а также передвигается, наклонившись вперед. В день исчезновения был одет в темный пуховик, зимние ботинки черного цвета, шапку вязанную темного цвета.
Если вам известна информация о примерном местонахождении мужчины - сообщите об этом координатору поиска Наталие, 89000440220.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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