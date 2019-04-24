Ищут уже три месяца: в Свердловской области пропал мужчина

10:49 | 27.04.2019

Фото: поисковой отряд «Прорыв»

В Свердловской области разыскивают 34-летнего Салмина Василия Александровича. С 1 февраля месторасположение мужчины неизвестно. Может находиться в посёлке Свободный, Нижнем Тагиле, Верхней Салде или Перми. Об этом сообщает поисковой отряд «Прорыв».



В сообщении указано, что пропавший нуждается в медицинской помощи. При обнаружении подходить к нему не рекомендуется.



Приметы: рост 150-160 см., телосложение худощавое, светлые волосы, карие глаза. Особые приметы: сутулится, волочит ноги, а также передвигается, наклонившись вперед. В день исчезновения был одет в темный пуховик, зимние ботинки черного цвета, шапку вязанную темного цвета.



Если вам известна информация о примерном местонахождении мужчины - сообщите об этом координатору поиска Наталие, 89000440220.