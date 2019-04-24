Первая в году: в Екатеринбурге прошла репетиция парада Победы с участием военной техники

Сегодня ночью в Екатеринбурге в рамках репетиции военного парада в честь 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне на площади 1905 года состоялась первая совместная тренировка пеших и механизированных колонн. До этого репетиции проходили без участия техники.В ходе тренировки отобрали элементы приветствия участников парада старших начальников. Также отработали вынос знамен и прохождение торжественным маршем парадных расчетов.В составе механизированной колонны впервые прошли боевые машины пехоты БМП-3, бронеавтомобили «Рысь», самоходные артиллерийские установки «Нона-СВК» и мотовездеходы АМ-1. Возглавил колонну легендарный танк Великой Отечественной войны Т-34. Также среди военной техники оказались мотоциклы М-72, бронеавтомобили «Тигр», танки Т-72Б3, грузовики «Урал»В репетиции парада приняли участие более 2,1 тысяч человек и 102 единицы техники. Механизированная колонна была обута в специальные асфальтоходные «башмаки», благодаря которым дороги остались невредимы.